Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Yapı Kredi Bankası, genç istihdamına katkı sağlamak amacıyla banka memuru alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Banka, yayınladığı duyuruda 28 farklı pozisyonda istihdam sağlamak üzere personel alımı yapılacağını belirtti.

Bankanın açıklamasına göre, başvuru yapacak adaylardan belirli genel şartları karşılamaları bekleniyor. Bunlar arasında, bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen olmak, başvuru yapılacak kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını sağlamak, sürekli çalışabilecek durumda olmak, verilen işi eksiksiz şekilde yerine getirebilecek yetkinlikte olmak ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek kapasitede olmak bulunuyor.





Yapı Kredi Bankası, başvuruların internet üzerinden yapılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, başvuru yapmak isteyen adayların bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru sürecini takip etmeleri gerekiyor.

Banka tarafından duyurulan pozisyonlar arasında bireysel hizmetler ve satış yetkilisi, özel bankacılık portföy yöneticisi, operasyon yönetmeni, müşteri hizmetleri temsilcisi, BT işletim uzmanı gibi çeşitli alanlarda görev yapacak personeller bulunuyor.

Yapı Kredi Bankası'nın genç ve dinamik kadrosuna katılmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını kontrol ederek internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.