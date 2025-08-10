DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.806.420,78 -1,27%

Yaralı Ak Karınlı Ebabil Kızılırmak Deltası'nda Tedavi Altında

Bafra'da yaralı olarak bulunan ak karınlı ebabil, tedavi için Kızılırmak Deltası'ndaki kliniğe getirildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 10:45
Yaralı Ak Karınlı Ebabil Kızılırmak Deltası'nda Tedavi Altında

Kızılırmak Deltası'nda Yaralı Ak Karınlı Ebabil Tedavi Ediliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil, Kızılırmak Deltası'ndaki bir klinikte tedavi altına alındı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu kuş cenneti, yaralı kuşun hızlı müdahaleyle kurtarılmasına olanak tanıdı.

Veteriner Hekimden Bilgiler

Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne getirilen yaralı ak karınlı ebabil hakkında bilgi veren veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, bu tür kuşların göçmen olduklarını ve kış aylarını Afrika’da, özellikle Etiyopya, Sudan ve Tanzanya gibi bölgelerde geçirdiğini belirtti.

İsfendiyaroğlu, yaralı kuşun yazın üremek için Kızılırmak Deltası'na geldiğini ve ak karınlı ebabilin yüksek kayalık bölgelerde ve yüksek binalarda yuva yaptığını ifade ederek, "Bu kuşlar üreme dönemi dışında yaşamlarının büyük bir kısmını uçarak geçirirler. Yapılan çalışmalara göre, 270 günü hiç konmadan uçabiliyorlar" dedi.

Yaralı Kuşun Durumu

Kliniğe getirilen yaralı ak karınlı ebabilin yaklaşık 3 haftalık olduğunu belirten İsfendiyaroğlu, kuşun eklem bölgesinde bir kırık bulunduğunu ve ayaklarının kısa olması nedeniyle havalanmakta zorlandığını kaydetti. "Bu nedenle bu yavrumuz, bacağı kırık ve beslenemediği için kliniğimize geldi. Gerekli beslemeleri yaptık, operasyon ve bandaj işlemlerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 gündür bizimle ve bir hafta daha kalacak" diyerek kuşun genel durumunun iyi olduğunu vurguladı.

İsfendiyaroğlu, tedavi sürecinin ardından yaralı kuşun doğaya tekrar bırakılacağı bilgisini verdi. Ayrıca, klinikte başka bir ebabilin de bitkin düştüğü için tedavi edildiğini açıkladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil, Kızılırmak Deltası'ndaki...

Samsun'un Bafra ilçesinde bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil, Kızılırmak Deltası'ndaki klinikte tedavi altına alındı. Klinikte görev yapan veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil, Kızılırmak Deltası'ndaki...

Samsun'un Bafra ilçesinde bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil, Kızılırmak Deltası'ndaki klinikte tedavi altına alındı. Klinikte görev yapan veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
3
Şırnak'ta Şehit Oğluna Duygusal Doğum Günü Sürprizi
4
Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
5
Van'da 43 Şüpheli Kaçakçılık Operasyonlarında Yakalandı
6
İstanbul'dan Ankara'ya Gazze'ye Destek Yürüyüşü Başladı
7
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı