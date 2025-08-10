Yaralı Ak Karınlı Ebabil Kızılırmak Deltası'nda Tedavi Altında

Kızılırmak Deltası'nda Yaralı Ak Karınlı Ebabil Tedavi Ediliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil, Kızılırmak Deltası'ndaki bir klinikte tedavi altına alındı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu kuş cenneti, yaralı kuşun hızlı müdahaleyle kurtarılmasına olanak tanıdı.

Veteriner Hekimden Bilgiler

Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne getirilen yaralı ak karınlı ebabil hakkında bilgi veren veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, bu tür kuşların göçmen olduklarını ve kış aylarını Afrika’da, özellikle Etiyopya, Sudan ve Tanzanya gibi bölgelerde geçirdiğini belirtti.

İsfendiyaroğlu, yaralı kuşun yazın üremek için Kızılırmak Deltası'na geldiğini ve ak karınlı ebabilin yüksek kayalık bölgelerde ve yüksek binalarda yuva yaptığını ifade ederek, "Bu kuşlar üreme dönemi dışında yaşamlarının büyük bir kısmını uçarak geçirirler. Yapılan çalışmalara göre, 270 günü hiç konmadan uçabiliyorlar" dedi.

Yaralı Kuşun Durumu

Kliniğe getirilen yaralı ak karınlı ebabilin yaklaşık 3 haftalık olduğunu belirten İsfendiyaroğlu, kuşun eklem bölgesinde bir kırık bulunduğunu ve ayaklarının kısa olması nedeniyle havalanmakta zorlandığını kaydetti. "Bu nedenle bu yavrumuz, bacağı kırık ve beslenemediği için kliniğimize geldi. Gerekli beslemeleri yaptık, operasyon ve bandaj işlemlerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 gündür bizimle ve bir hafta daha kalacak" diyerek kuşun genel durumunun iyi olduğunu vurguladı.

İsfendiyaroğlu, tedavi sürecinin ardından yaralı kuşun doğaya tekrar bırakılacağı bilgisini verdi. Ayrıca, klinikte başka bir ebabilin de bitkin düştüğü için tedavi edildiğini açıkladı.

