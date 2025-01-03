Yarasalar, Rüzgarla 400 Kilometreye Kadar Göç Edebiliyor

Yarasalar Rüzgar Yardımıyla Uzaklara Ulaşıyor

Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü'nde yapılan yenilikçi araştırmalar, yarasaların sıcak hava rüzgarlarını kullanarak yüzlerce kilometre göç edebildiğini göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, İsviçre'deki 71 akşamcı yarasa detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Göç Davranışları Üzerine Derinlemesine İnceleme

Araştırmacılar, yarasaların davranışlarını anlamak için üzerinde sensörler taşıyan bu hayvanları 3 yıl boyunca gözlemlemişlerdir. Her ilkbahar döneminde yarasaların nasıl göç ettiğine dair veriler toplanmıştır. Ayrıca, göç sezonunda daha fazla hareket eden dişi yarasaların 4 haftalık hareketleri de incelenmiştir.

Yolculuk Rüzgarla Daha Kolay

Araştırmacılar, yarasaların belirli bir göç rotasına sahip olmadıklarını, ancak tek gecede yaklaşık 400 kilometre mesafe kat edebildiklerini tespit etmiştir. Bu hayvanların birçok duraklama yaptığı da gözlemlenmiştir. Yarasaların hareketlerinin, hava durumuna bağlı olarak belirli günlerde arttığı kaydedilmiştir.

Sıcak Rüzgarların Avantajı

Yarasalar, hava basıncının düştüğü ve sıcaklığın arttığı yani fırtına öncesi dönemlerde sıcak rüzgarları süzülmek için kullanarak yolculuk gerçekleştirmektedir. Araştırmacılar, sensörlerin yarasaların bu dönemlerde daha az enerji harcayarak yolculuk yaptıklarını gösterdiğine dikkat çekmişlerdir.

Daha Fazla Araştırma Gerekiyor

Araştırmacılar, yarasaların ilkbahardaki göç dönemlerinde yaklaşık 1600 kilometre kat ettiğini tahmin etmektedir. Ancak, bu hayvanların tüm yıl boyunca gösterdikleri davranışları belirlemek için daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Araştırma sonuçları, "Science" dergisinde yayımlanmıştır.