Yargı Reformu ve İşyurtları Fuarı: Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklamalar

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ceza Adalet Sistemi Üzerine Önemli Taslaklar

Bakan Tunç, 9. ve 10. Yargı Paketleri içerisinde ceza adalet sistemine dair önemli taslak çalışmalara yer verildiğini belirterek, cezaların caydırıcılığı ile ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu ifade etti.

İşyurtları Kurumunun Rolü

Bakan, İşyurtları Kurumu'nun hükümlülerin meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmaları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "İşyurtlarımız, kamu iktisadi teşebbüsleri arasında önemli bir yer tutuyor" dedi.

Ceza Adalet Sisteminde Yenilikler

Ceza adalet sistemi hakkında bilgi veren Tunç, bu sistemin toplumu suçtan koruma amacını taşıdığını belirtti. Ceza infazı sürecinin önemine değinen Bakan, cezanın infazının, kişiyi topluma kazandırabilme yetisine sahip olduğunu söyledi.

Yeni Suç Tipleri ve Yargı Reformu

Tunç, internet ve sosyal medya ile ortaya çıkan yeni suç tipleri nedeniyle hukuk sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Eğitim ve Meslek Edindirme Çalışmaları

Bakan, cezaevlerinde eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini, bu yıl okuma yazma kurslarına katılan 3 bin 575 kişinin eğitim aldığını belirtti. Meslek kazanan hükümlülerin, cezaevinden çıktıktan sonra daha az suç işleme eğiliminde olduğunu vurguladı.

Üretim ve Ekonomi

Tunç, İşyurtlarının, mobilya, tekstil, inşaat, gıda gibi birçok alanda üretim yaparak ekonomiye katkılar sunduğunu söyledi.

İş Yurtlarının İşlevselliği

Hüsnü Gezginci, cezaevlerinde meslek edinme çalışmalarının süregeldiğini aktararak, bu uygulamanın hükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Bakan Tunç ve protokol üyeleri fuarın resmi açılışını gerçekleştirdiler.