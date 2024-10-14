DOLAR
34,27 0,09%
EURO
37,43 0,27%
ALTIN
2.922,55 0,2%
BITCOIN
2.227.031,71 -3,67%

Yargı Reformu ve İşyurtları Fuarı: Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fuarın açılışında yargı paketleri ve ceza adalet sistemine dair önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:37
Yargı Reformu ve İşyurtları Fuarı: Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklamalar

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ceza Adalet Sistemi Üzerine Önemli Taslaklar

Bakan Tunç, 9. ve 10. Yargı Paketleri içerisinde ceza adalet sistemine dair önemli taslak çalışmalara yer verildiğini belirterek, cezaların caydırıcılığı ile ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu ifade etti.

İşyurtları Kurumunun Rolü

Bakan, İşyurtları Kurumu'nun hükümlülerin meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmaları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "İşyurtlarımız, kamu iktisadi teşebbüsleri arasında önemli bir yer tutuyor" dedi.

Ceza Adalet Sisteminde Yenilikler

Ceza adalet sistemi hakkında bilgi veren Tunç, bu sistemin toplumu suçtan koruma amacını taşıdığını belirtti. Ceza infazı sürecinin önemine değinen Bakan, cezanın infazının, kişiyi topluma kazandırabilme yetisine sahip olduğunu söyledi.

Yeni Suç Tipleri ve Yargı Reformu

Tunç, internet ve sosyal medya ile ortaya çıkan yeni suç tipleri nedeniyle hukuk sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Eğitim ve Meslek Edindirme Çalışmaları

Bakan, cezaevlerinde eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini, bu yıl okuma yazma kurslarına katılan 3 bin 575 kişinin eğitim aldığını belirtti. Meslek kazanan hükümlülerin, cezaevinden çıktıktan sonra daha az suç işleme eğiliminde olduğunu vurguladı.

Üretim ve Ekonomi

Tunç, İşyurtlarının, mobilya, tekstil, inşaat, gıda gibi birçok alanda üretim yaparak ekonomiye katkılar sunduğunu söyledi.

İş Yurtlarının İşlevselliği

Hüsnü Gezginci, cezaevlerinde meslek edinme çalışmalarının süregeldiğini aktararak, bu uygulamanın hükümlülerin topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Bakan Tunç ve protokol üyeleri fuarın resmi açılışını gerçekleştirdiler.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı Tamamlandı
2
İtalya'daki Muhalefetten Hükümete ve AB'ye Çağrı
3
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar
5
Elazığ'da Kavga: 1 Zanlı Tutuklandı, 3 Yaralı
6
Firari Hükümlü Eskişehir'de Metruk Bir Binada Yakalandı
7
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kaymakamlara Güven ve Huzur Mesajı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor