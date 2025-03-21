Yargıç Boasberg, Sınır Dışı Uçuşları 'Yetersiz' Buldu

Yargıç Boasberg, Sınır Dışı Uçuşlarını Eleştirdi

ABD'de Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Başkan Donald Trump yönetiminin "Yabancı Düşmanlar Yasası" kapsamında gerçekleştirdiği sınır dışı uçuşlarına dair Adalet Bakanlığı'nın yanıtını "yetersiz" olarak değerlendirdi.

Haber kaynağı NBC News'a göre Boasberg, üç sayfalık kararında, söz konusu yasa yetkisi kapsamında yapılan sınır dışı uçuşlarla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan gelen yanıtların eksik olduğunu belirtti. Boasberg, bakanlığın sunduğu altı paragraflık beyanın uçuşlarla ilgili herhangi bir yeni bilgi içermediğini vurgulayarak, bu durumu "son derece yetersiz" olarak nitelendirdi.

Hükümetin Bilgi Verme Kaçamağı

Yargıcın kararında, hükümetin mahkemenin daha önce talep ettiği uçuş zamanlaması ile ilgili bilgileri vermekten "tekrar kaçındığını" ifade etti. Boasberg, hükümetin "devlet sırları doktrinini" öne sürerek mahkemeye bilgi vermekten kaçınıp kaçınmayacağına dair net bir yanıt beklediğini belirtti. Ayrıca, 15 Mart'ta ABD'den havalanan uçaklarla sınır dışı edilen kişilerin neden geri getirilmediğine ilişkin de Adalet Bakanlığı'ndan açıklama talep etti.

1798 Yasa Tasarısı ile Sınır Dışı İşlemleri Hızlandırma

Başkan Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak amacıyla daha önce yalnızca savaş zamanlarında uygulanan bu yasa yetkilerini devreye sokmuştu. 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkanlık makamına belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konularında olağanüstü yetkiler vermektedir.

Federal Yargıcın Kararına Karşın Sınır Dışı İşlemleri Devam Ediyor

Yargıç James Boasberg'ın söz konusu yetkileri karardan saatler sonra geçici olarak askıya almasına rağmen, ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına uymak istemedi. Venezuela çetesi ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 250'den fazla düzensiz göçmen sınır dışı edilerek El Salvador'a gönderildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Yönetim, mahkeme kararına uymayı reddetmedi. Yasal temeli olmayan bu karar, (Venezuela çetesi) Tren de Aragua üyelerinin ABD topraklarından zaten çıkarılmasının ardından verilmiştir," şeklinde bir açıklama yaptı.