Yargıtay Başkanı Kerkez ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan Görüştü

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kerkez, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Zeydan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ile yargı alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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