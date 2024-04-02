Yargıtay Başkanlığı’nda kriz sürüyor: 13. turda da sonuç yok

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolması ile yapılan başkanlık seçimlerinde kriz devam ediyor. Yargıtay Başkanlığı seçimi için üyeler ilk kez 25 Mart’ta oy verdi. Ancak adayların hiçbiri henüz salt çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle seçim, 14. tur ile yarın devam edecek.

Seçimin 13. turunda, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 113, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise 103 oy aldı. Salt çoğunluk için bir adayın en az 175 oy alması gerekiyor.