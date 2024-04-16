Yargıtay’da başkanlık seçimi krizi devam ediyor: Seçim 19. turla yarın tekrarlanacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresi 24 Mart’ta sona ermişti. 25 Mart’tan bu yana yapılmakta olan Yargıtay’da başkanlık seçimlerinde henüz başkan seçilemedi. Başkanlık adaylarından herhangi biri, bugün (16 Nisan) yapılan 17. Ve 18. tur seçimlerinde de salt çoğunluğu elde edemedi. Yarın 19. turla başkanlık seçim süreci devam edecek.

Son yapılan oylamada 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 113, Mehmet Akarca 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 100 oy alabildi. Adayın başkan seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 175 oya ulaşması gerekiyor. Adaylar yarın yapılacak 19. turda yarışa devam edecek.