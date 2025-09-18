Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Yargıtay'dan emsal karar: Cam balkon uygulamalarında yeni dönem

Türkiye'de yaygın olan cam balkon uygulamaları, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal karar ile yeniden gündemde. Karara göre, komşuların beşte dördünün yazılı izni olmadan yapılan cam balkon düzenlemeleri artık kaçak yapı statüsünde değerlendirilebilecek.

Balkonlar ortak alandır

Yüksek Mahkeme, balkonların binanın dış cephesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan sayılması gerektiğini vurguladı. Buna göre, bir kat malikinin kendi balkonunu PVC veya cam malzeme ile kapatması, binanın mimari bütünlüğünü ve estetiğini etkileyen müdahale olarak değerlendiriliyor.

Dava süreci ve Yargıtay kararı

Kararın temeli, bir apartman sakininin komşusunun proje koşullarına aykırı biçimde balkonunu kapatması üzerine açtığı davaya dayanıyor. İlk derece mahkemesinin reddettiği dava, temyiz üzerine Yargıtay tarafından incelendi ve yerel mahkeme kararı bozularak, yapılan uygulamanın "sabit eser" niteliği taşıdığı; diğer kat maliklerinin rızası olmadan gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlandı.

Klima motorları, antenler ve boyamalar da sorgulanıyor

Yargıtay kararına göre sadece cam balkonlar değil, binanın dış cephesine izinsiz monte edilen klima motorları, daire dış cephe veya balkon duvarlarının binanın genel renginden farklı boyanması ve çatıya veya duvarlara izinsiz yerleştirilen bireysel uydu antenleri gibi uygulamalar da hukuki açıdan sorgulanabilir hale geliyor.

Sonuç: Karar, milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı doğrudan ilgilendiriyor; balkon, dış cephe ve dış cepheye ilişkin montaj uygulamaları konusunda ortak alan düzenlemelerine uyulması gerektiğine dikkat çekiliyor.