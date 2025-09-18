Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Yargıtay kararıyla cam balkonlar, komşuların beşte dördünün yazılı izni olmadan 'kaçak yapı' sayılabilecek; klima motoru ve antenler de hukuki risk taşıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:04
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Yargıtay'dan emsal karar: Cam balkon uygulamalarında yeni dönem

Türkiye'de yaygın olan cam balkon uygulamaları, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal karar ile yeniden gündemde. Karara göre, komşuların beşte dördünün yazılı izni olmadan yapılan cam balkon düzenlemeleri artık kaçak yapı statüsünde değerlendirilebilecek.

Balkonlar ortak alandır

Yüksek Mahkeme, balkonların binanın dış cephesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan sayılması gerektiğini vurguladı. Buna göre, bir kat malikinin kendi balkonunu PVC veya cam malzeme ile kapatması, binanın mimari bütünlüğünü ve estetiğini etkileyen müdahale olarak değerlendiriliyor.

Dava süreci ve Yargıtay kararı

Kararın temeli, bir apartman sakininin komşusunun proje koşullarına aykırı biçimde balkonunu kapatması üzerine açtığı davaya dayanıyor. İlk derece mahkemesinin reddettiği dava, temyiz üzerine Yargıtay tarafından incelendi ve yerel mahkeme kararı bozularak, yapılan uygulamanın "sabit eser" niteliği taşıdığı; diğer kat maliklerinin rızası olmadan gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlandı.

Klima motorları, antenler ve boyamalar da sorgulanıyor

Yargıtay kararına göre sadece cam balkonlar değil, binanın dış cephesine izinsiz monte edilen klima motorları, daire dış cephe veya balkon duvarlarının binanın genel renginden farklı boyanması ve çatıya veya duvarlara izinsiz yerleştirilen bireysel uydu antenleri gibi uygulamalar da hukuki açıdan sorgulanabilir hale geliyor.

Sonuç: Karar, milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı doğrudan ilgilendiriyor; balkon, dış cephe ve dış cepheye ilişkin montaj uygulamaları konusunda ortak alan düzenlemelerine uyulması gerektiğine dikkat çekiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Türkiye-Japonya demiryolu işbirliği ve günün öne çıkan haberleri (18 Eylül 2025)
6
Pakistan'da Seller: 26 Haziran'dan Bu Yana 1002 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Londra'da 'Together for Palestine' Konseri: 1,5 Milyon Sterlin Bağış Toplandı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor