Yargıtay Eski Hakime FETÖ Üyeliğinden Verilen Cezayı Onadı

Yargıtay, Eski Hakimin Cezasını Onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, meslekten ihraç edilen eski hakim İ.E.'ye, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Davanın Gelişimi

Daire, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23 Ekim 2018'de verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ve yargılama aşamasında eksiklik olmadığı vurgulandı.

Yargıtay, "Temyiz incelemesi sonucunda da hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz isteminin reddi ile hükmün onanmasına karar verildi" ifadesini kullandı.

Davanın Geçmişi

Adana'da FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik açılan davada, meslekten ihraç edilen eski hakim İ.E.'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ekim 2018'de görülen karar duruşmasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Daha sonra, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 11 Kasım 2019'da, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak temyiz için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermişti.