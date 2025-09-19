Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı — Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha güçlü Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:14
Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güce vurgu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NSosyal hesabından yayımladığı 19 Eylül Gaziler Günü mesajında, geleceğe dönük kararlılığa dikkat çekti.

Mesajında Güler, bugünün vatanın ve asil milletin güvenliğini sağlamak için canı pahasına mücadele eden ve bu uğurda gazi olan kahramanların gurur günü olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Güler, gazilerin fedakarlıkları ve cesaretleriyle milletin gönlünde taht kurduğunu vurgulayarak, bugünün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ünvanı ve "Mareşal" rütbesinin verilişinin 103'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle yad etti.

Böylesine kıymetli bir mirasa sahip olmanın sorumluluğunu taşıyan kahraman ordumuz, hudutların emniyetinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkıya kadar her alanda üstün gayret gösterdiğini ve büyük başarılar elde ettiğini belirtti.

"Sizlerin fedakarlıkları ve cesaretleri, her bir silah arkadaşım için ilham kaynağıdır"

Bakan Güler, bugüne kadar elde edilen tüm başarılarda en büyük payın aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu ifade etti. Tarihimizin abideleşen sembolleri olan kahramanların yiğitlik ve fedakarlığının, asil milletimizin vefa dolu gönlünde ebediyen yaşayacağını ve genç nesillere örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Devletin tüm imkanlarıyla gazilerin, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Güler, "Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e" ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla andı.

Mesajını, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, tedavisi devam eden gazilere acil şifalar dileyip, gazilere ve şehit-gazi ailelerine bir kez daha saygı ve şükranlarını sunmasıyla sonlandırdı.

