Yaşar Güler ile Mehmet Nuri Ersoy Milli Savunma Bakanlığı'nda Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Savunma Bakanlığında görüşme gerçekleştirdi; Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da toplantıda yer aldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:46
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu da görüşmede bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı."

Görüşmeyle ilgili detaylara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

