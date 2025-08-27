Yaşar Güler ile Mehmet Nuri Ersoy Milli Savunma Bakanlığı'nda Görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu da görüşmede bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Görüşmeyle ilgili detaylara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

