Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'u Ankara'da Karşıladı

Resmi ziyaret kapsamında Bakanlıkta törensel karşılama gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'u Bakanlıkta düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Tören başlamadan önce iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Ardından Spruds, tören kıtasını selamlayarak protokol gereğini yerine getirdi.

Törenin tamamlanmasının ardından her iki bakan, basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Karşılama ve görüşme, iki ülke savunma iş birliğine ilişkin temasların ilerletilmesi amacıyla gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Spruds'u, Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.