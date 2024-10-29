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Yaşlanan Hayvanların Sosyalleşme Alışkanlıkları

Araştırma, yaşlanan hayvanların sosyalleşme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:55
Yaşlanan Hayvanların Sosyalleşme Alışkanlıkları

Yaşlanan Hayvanlar ve Sosyal Etkileşim

Yapılan araştırmalar, hayvanların yaşlandıkça sosyal etkileşimlerinin azaldığını ve bunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Analiz edilen 16 farklı çalışma, doğada yaşlanma ve sosyal ilişkiler arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı.

Farklı Türler Üzerinde Yapılan Gözlemler

Kuşlardan memelilere birçok tür üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, yaşlanan hayvanların insanlarınkine benzer bir şekilde sosyal çevrelerini daralttığı gözlemlendi. Bu durumun, hayvanların yaşam sürelerini uzatabileceği ifade ediliyor.

Kızıl Geyik Örneği

Örneğin, kızıl geyikler üzerinde yapılan bir çalışmada, yaşlanan dişi geyiklerin sosyalleşme düzeylerinin azaldığı ve diğer dişilerle rekabetin düşmesiyle parazit kaynaklı enfeksiyonlara yakalanma oranlarının da azaldığı belirlendi. Başka bir çalışmada yaşlı ev serçelerinin akranları öldükçe sosyal etkileşimlerinin azaldığı tespit edildi.

Uzman Görüşü

Leeds Üniversitesi Biyoloji Fakültesi'nden Dr. Josh Firth, yaş almanın getirdiği daha az sosyalleşmenin genellikle olumsuz bir gelişme olarak değerlendirildiğini ancak bu araştırmanın, değişen alışkanlıkların aslında hayvanların sağlıklarına fayda sağlayabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Yayın Detayları

Araştırmanın detayları 'Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences' dergisinde yayımlandı.

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