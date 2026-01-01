DOLAR
Yatağan'da 100 Metrelik LED Işıklarla Süslenen Traktör İlgi Çekti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde modifiye tutkunlarının 100 metre LED ile süslediği traktör, çekici üzerinde tur atarak vatandaşların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:09
Yeni yıl süslemeleri ilçe merkezinde dikkat topladı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında modifiye tutkunları yörede simge haline gelmiş bir traktörü LED ışıklarla süsledi. Traktör, ilçe merkezinde sergilenmek üzere çekici üzerinde gezdirildi ve vatandaşların ilgisini çekti.

Grubun traktöre yerleştirdiği yaklaşık 100 metre uzunluğundaki LED aydınlatma, gecenin karanlığında dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Süsleme çalışması, modifiye meraklılarının estetik ve görsel kaygılarıyla gerçekleştirildi.

Sürüş ve gösteri sırasında trafik güvenliğine azami özen gösterildi. Süslenen traktörün sürücüsü Erdem Çetinkaya, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına aracı trafiğe çıkarmadı ve güvenli bir şekilde çekici üzerinde tur attı.

Etkinlik boyunca ilçe sakinleri traktörü ilgiyle izledi; yerel halk ve ziyaretçiler bu renkli görüntüyü fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

