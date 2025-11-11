Yatağan'da Otomobilin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Yatağan’da Bozarmut Mahallesi'nde yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Ö.K.'ye otomobil çarptı; ağır yaralanan genç Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, 15 yaşındaki Ö.K. bir otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Yatağan-Muğla karayolu üzerindeki Bozarmut Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki T. T. idaresindeki 20 AOZ 473 plakalı araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 15 yaşındaki Ö.K.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

