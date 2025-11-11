Yatağan'da Otomobilin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bozarmut Mahallesi'nde yaya geçidinde kaza: Genç ağır yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, 15 yaşındaki Ö.K. bir otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Yatağan-Muğla karayolu üzerindeki Bozarmut Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki T. T. idaresindeki 20 AOZ 473 plakalı araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 15 yaşındaki Ö.K.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

