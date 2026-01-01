DOLAR
Bursa'da Yeni Yıl Coşkusu Nostaljik Tramvayla Zafer Plaza'da

BURULAŞ tarafından yılbaşı temasıyla süslenen nostaljik tramvay, Zafer Plaza çevresinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:44
Bursa'da Yeni Yıl Coşkusu Nostaljik Tramvayla Zafer Plaza'da

Bursa'da yeni yıl coşkusu nostaljik tramvayla taşındı

Zafer Plaza çevresinde hatıra fotoğrafları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl temasıyla süslenerek kent merkezinde sergilenen nostaljik tramvay, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

BURULAŞ tarafından hazırlanan tramvay, yılbaşı ışıkları ve özel süslemeleriyle kentin en işlek noktalarından biri olan Zafer Plaza çevresine ayrı bir hava kattı.

Tramvayı gören vatandaşlar, yeni yıl atmosferini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirerek keyifli anlar yaşadı. Özenle süslenen nostaljik tramvayın kente ayrı bir hava kattığını belirten vatandaşlar, uygulamadan dolayı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

BURSA'DA NOSTALJİK TRANVAY SÜSLENDİ.

BURSA'DA NOSTALJİK TRANVAY SÜSLENDİ.

BURSA'DA NOSTALJİK TRANVAY SÜSLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

