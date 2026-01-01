Bursa'da Yeni Yıl Coşkusu Nostaljik Tramvayla Zafer Plaza'da

Bursa'da yeni yıl coşkusu nostaljik tramvayla taşındı

Zafer Plaza çevresinde hatıra fotoğrafları

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl temasıyla süslenerek kent merkezinde sergilenen nostaljik tramvay, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

BURULAŞ tarafından hazırlanan tramvay, yılbaşı ışıkları ve özel süslemeleriyle kentin en işlek noktalarından biri olan Zafer Plaza çevresine ayrı bir hava kattı.

Tramvayı gören vatandaşlar, yeni yıl atmosferini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirerek keyifli anlar yaşadı. Özenle süslenen nostaljik tramvayın kente ayrı bir hava kattığını belirten vatandaşlar, uygulamadan dolayı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

BURSA'DA NOSTALJİK TRANVAY SÜSLENDİ.