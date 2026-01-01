DOLAR
Bursa Yeni Yıla Karla Uyandı — Drone Görüntüleri Kartpostallık

Bursa yeni yılın ilk gününde yoğun kar aldı; barajlar beslenirken İHA drone görüntüleri kenti kartpostala çevirdi. Ekipler yolları açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:50
Bursa Yeni Yıla Karla Uyandı — Drone Görüntüleri Kartpostallık

Bursa yeni yıla karla uyandı

Bursa, yeni yılın ilk gününe yoğun karla girdi. Sabah 6 sıralarında başlayan yağış, yarım saat içinde kenti beyaza bürüdü; birçok yol kapanırken şehrin simge noktaları kar örtüsüyle kaplandı.

Drone görüntüleri kartpostallık çıktı

İHA ekibi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Hanlar Bölgesi, Tophane surları, Timsah Arena ve kentin genel görünümünü dron ile kaydetti. Ortaya çıkan görüntüler kartpostallık manzaralar sunuyor.

Barajlar besleniyor

Yaz sezonunda susuzluk sıkıntısı yaşayan ve 3’er gün arayla 9 defa kesinti yapılan Bursa’da kar sevinci yaşanıyor. Doğancı ve Nilüfer Barajları ile onların 5 katı büyüklüğündeki Çınarcık Barajı, yoğun kar yağışıyla birlikte beslenmeye başladı.

Belediye ekipleri ve ulaşım uyarısı

Kent genelinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için, karayolları ekipleri ise ana arterlerin ulaşıma açık kalması için çalışma yürütüyor. Toplu ulaşımda şu an için herhangi bir aksama gözlenmiyor; yetkililer, trafik ve güvenlik nedeniyle özel araçlar yerine toplu ulaşım tercih edilmesini istiyor.

BURSA BEYAZA BÜRÜNDÜ. DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

BURSA BEYAZA BÜRÜNDÜ. DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

BURSA BEYAZA BÜRÜNDÜ. DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

