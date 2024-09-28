Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı Sonuçları Açıklandı

Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı Kapanışında Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. toplantısının kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda 268 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek, bu alandaki küresel payını %0,2 seviyesinden %1 düzeyine çıkarma başarısını gösterdiğini ifade etti.

Gelecek İçin Stratejik Hedefler

Yılmaz, "Önümüzdeki 5 yıl içinde bu oranı %1,5'e çıkarmayı ve yatırım ortamımızı daha nitelikli hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin ekonomik, diplomatik ve stratejik açıdan daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Küresel Değer Zincirlerinde Fırsatlar

Katılımcılara seslenen Yılmaz, "Küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirmenin tam zamanı. Hükümet olarak yatırım süreçlerinizi kolaylaştırmak için gerekli desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Alınan Kararlar ve Sonuç Bildirgesi

Toplantıda şirket temsilcilerinin değerli önerileri dinlendi ve çeşitli tavsiye kararları alındı. Yılmaz, sonuç bildirgesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Toplantının sonunda Templeton Asset Management CEO'su Manraj Sekhon, sonuç bildirisini okudu ve toplantının başarılı bir şekilde tamamlanması için emeği geçen herkese teşekkür edildi.