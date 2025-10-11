Yavuz Ağıralioğlu Artvin'de: Anahtar Parti Halk Buluşması ve İl Başkanlığı Açılışı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Artvin'de parti binası açılışı ve "Halk Buluşması" programına katılarak 85 milyon vurgusuyla hedeflerini açıkladı.

Yavuz Ağıralioğlu Artvin'de: Anahtar Parti Halk Buluşması ve İl Başkanlığı Binası Açıldı

Parti Genel Başkanı, kültür merkezinde vatandaşlarla buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Artvin'de partinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdi ve "Halk Buluşması" programına katıldı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"nda Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'nin ayak seslerinin Türkiye'nin her yerinde duyulduğunu" söyledi.

Parti olarak yeni bir yola çıktıklarını belirten Ağıralioğlu, "Bu yol, bu yolculuk, Türk milletini yeniden ayağa kaldırma, Türk devletini 85 milyonun devleti yapabilme yolculuğudur." dedi.

Ağıralioğlu, sakince geçmişin muhasebesini yaptıklarını ifade ederek, "Geçmişten çıkardığımız derslerle önümüzdeki dönemde Türk milletinin sorunlarını çözmek zorunda olduğumuz bir hizmete hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Ağıralioğlu, esnafı da ziyaret etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Artvin'de parti binasının açılışını gerçekleştirdi, "Halk Buluşması" programına katıldı. Ağıralioğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" programında konuşma yaptı.

