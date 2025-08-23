DOLAR
Yavuz Bingöl Malazgirt'te Sahne Aldı: 954. Yıl Zafer Konseri

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda konser verdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:12
Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi.

Sanatçı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda sevenleriyle buluştu ve bölgenin Türk tarihi açısından önemine dikkat çekti.

Alparslan'ın zaferine vurgu

Bingöl, "954 yıl önce Sultan Alparslan'ın bu topraklarda kazandığı zafer, sadece bir savaşın değil, milletimizin Anadolu'daki varlığının temeli oldu. Bugün burada sizlerle birlikte bu ruhu yaşatmak benim için büyük bir onur." dedi.

Sevilen türkülerini seslendiren Bingöl'e, alana akın eden müzikseverler de coşkuyla eşlik etti.

