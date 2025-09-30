Yavuz Bülent Bakiler Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının önemli ismi memleketinde toprağa verildi

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler için ikindi vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Bakiler'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine; Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

28 Eylül'de vefat eden Bakiler'in naaşı, dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sivas'a uğurlanmıştı.

