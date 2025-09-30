Yavuz Bülent Bakiler Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında Sivas'ta düzenlenen törenle Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:08
Türk edebiyatının önemli ismi memleketinde toprağa verildi

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler için ikindi vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Bakiler'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine; Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

28 Eylül'de vefat eden Bakiler'in naaşı, dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sivas'a uğurlanmıştı.

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi. 89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler için ikindi vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi.

