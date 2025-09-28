Yavuz Bülent Bakiler vefat etti — 89 yaşında

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler 89 yaşında vefat etti. İstanbul Valisi Davut Gül, Bakiler'in şiirini paylaşarak taziye dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 12:45
Türk edebiyatının müstesna ismi 89 yaşında hayatını kaybetti

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiirini paylaştı.

Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyordu.

