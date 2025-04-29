Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

Yaylakent'te Gençlere Yeni İş Fırsatı

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yaylakent'ten iş arayan gençler için yeni bir fırsat doğdu. Yaylakent Belediyesi, bünyesindeki şirket aracılığıyla istihdam edilecek personel alımını duyurdu. 'Beden işçisi' pozisyonu için açılan bu ilan, gençlere istihdam kapısını aralarken, ayrıca belediyenin hizmet kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Yaylakent Belediyesi Personel Alımı Şartları

Yaylakent Belediyesi Personel Limited Şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, alınacak personelin belirli başvuru şartlarını taşımaları gerekecek. Adayların en az lise mezunu olmaları ve ilana başvuru tarihi itibarıyla (25.04.2025) Yaylakent Beldesi sınırları içerisinde ikamet etmeleri zorunlu. Ayrıca, başvuracak adayların 18-25 yaş aralığında bulunması ve kamu haklarından mahrum olmaması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen gençlerin, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara uygun olması ve mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmaları da talep ediliyor. Adayların en az B sınıfı sürücü belgesi bulundurmaları da şartlar arasında.

Gerekli Belgeler

Başvuracak adayların belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. İstenilen belgeler aşağıdaki gibidir:

Dilekçe: Başvuruyu ve talebi belirten dilekçe.

İkametgâh Belgesi: Yaylakent Beldesi'nde ikamet ettiğini kanıtlayan güncel belge (e-devletten alınabilir).

Kimlik Fotokopisi: Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

Sağlık Raporu: Beden işçiliği yapmaya engel bir sağlık durumunun olmadığını gösteren resmi sağlık raporu.

Adli Sicil Kaydı: Herhangi bir suç kaydının bulunmadığını gösteren belge (e-devletten alınabilir).

Diploma: En az lise mezunu olunduğunu kanıtlayan diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi.

Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş, adayı net gösteren 2 adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf.

Sürücü Belgesi: Sahip olunan en az B sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Yaylakent Belediyesi personel alımına başvurmak isteyen adaylar için başvuru süreci de belirlendi. Başvurular, 28 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 4 Mayıs 2025 tarihine kadar kabul edilecektir.