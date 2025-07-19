YDT İngilizce Türkiye Birincisi Mehmet Sarak: Hedefim Bilgisayar Mühendisliği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda İngilizce alanında Türkiye birincisi unvanını kazanan Mehmet Sarak, bilgisayar mühendisi olma hedefini açıkladı.

İzmir’dek özel bir lisede eğitim gören Sarak, okuldan döndüğü memleketi Afyonkarahisar’da AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'de bir derece beklemediğini, ancak YDT'nin İngilizce alanında birinci olmasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Sarak, “Birinci olduğumu biyoloji öğretmenimin telefonuyla öğrendim. Sonrasında birçok akraba ve tanıdığımız arayıp tebrik etti. Düzenli ve planlı bir şekilde ders çalışarak bu başarıya ulaştım. Konu tekrarları yaptım, test çözdüm ve deneme sınavlarına katıldım.” dedi.

“Günümüzde herkesin bir dili bilmesi gerekiyor”

Mehmet Sarak’ın babası Ahmet Sarak, oğlunun okul dersleri dışında dil eğitimi almadan YDT İngilizce birinciliğini kazanmış olmasından dolayı sevinç duyduğunu belirtti. Oğlunun bilgisayar üzerinden araştırma yaparken genellikle yabancı kaynakları incelediğine dikkat çeken Sarak, “Biz, sayısal alanda bir birincilik bekliyorduk. Ancak İngilizce terimlere olan merakı onu bu başarıya taşıdı. Mehmet'in ilgi alanı bilgisayar, kodlama ve okul tercihi de dil ağırlıklı değil, bilgisayar odaklı olacaktır. Günümüzde herkesin bir dili bilmesi gerekiyor ve bilgisayar ile yazılım alanında da İngilizce’nin önemi büyük.” şeklinde konuştu.

Oğlunun Türkiye birinciliği yaşamasından dolayı gurur duyduğunu belirten Ahmet Sarak, her zaman onun yanında olduklarını vurguladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda İngilizce alanında Türkiye birincisi olan Mehmet Sarak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtti. Sarak (ortada) ile baba Ahmet Sarak (solda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda İngilizce alanında Türkiye birincisi olan Mehmet Sarak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtti. Sarak (ortada) ile baba Ahmet Sarak (solda), AA muhabirine açıklamada bulundu.