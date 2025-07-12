Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Türkiye'de yıllardır süregelen bir sorun olan yediemin depolarındaki araçlar, nihayet yeni bir satış düzenlemesi ile ekonomiye kazandırılmaya hazırlanıyor. Adalet ve Çevre Bakanlıkları tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yediemin otoparklarında bekleyen yaklaşık 14 bin aracın satışı resmen başlayacak. Bu araçlar, trafikten men edildikten sonra sahipleri tarafından unutulmuş veya yasal sorunlar yüzünden alınamamış durumda.

Son Çağrı Yapılacak!

Yeni düzenlemenin ilk ve en dikkat çeken aşaması, araç sahiplerine yapılacak resmi çağrıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı araç sahiplerine, trafikten men edildiği tarihten itibaren altı aylık bekleme süresinin doldurulmasının ardından tebligat gönderecek. Bu tebligat aracılığıyla, sahiplerine araçlarını teslim almaları için son bir fırsat tanınacak.

Satış Süreci ve Uzman İncelemesi

Belirtilen süre içinde araçlarını almayanlar, araçları doğrudan satış listesine eklenecek. Satış sürecinin koordinasyonu, illerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri ile ilçelerde milli emlak müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Her bir araç, uzman makine mühendisleri tarafından detaylı bir ekspertiz ile incelenecek. Bu inceleme, motor ve şasi durumunu, kaporta ve genel teknik özellikleri kapsayan kapsamlı bir raporla belirlenecek.

Araçların Geleceği Nasıl Belirlenecek?

Hurda Araçlar: Teknik rapor sonucunda hurda damgası yiyen araçlar, çevre lisansına sahip geri dönüşüm firmalarına en az fiyat üzerinden satılacak.

Teknik rapor sonucunda hurda damgası yiyen araçlar, çevre lisansına sahip geri dönüşüm firmalarına en az fiyat üzerinden satılacak. Sağlam Araçlar: Kullanılabilir durumda olduğu belirlenen araçlar, ilgili idareler tarafından doğrudan satış yöntemiyle alıcılarıyla buluşturulacak.

Borçların Ortadan Kalkması

Yeni satın alınacak araçların üzerinde kalan her türlü şerh, satış işlemiyle birlikte kaldırılacak. Önemli bir detay olarak, aracın geçmişe dönük vergi borçları ve trafik cezaları gibi yükümlülükler yeni sahibine yansıtılmayacak. Alıcı, temiz bir kayıt ile araca sahip olacak.

Gelir Yönetimi Nasıl Olacak?

Satıştan elde edilen gelir ise şeffaf bir yönetim anlayışı ile kullanılacak. Öncelikle, araç üzerinde alacağı bulunan banka ve kurumların alacakları ödenecek. Geriye kalan tutar, eski araç sahibine ödenmek üzere bloke edilecek. Araç sahibinin bir ay içinde başvurmaması durumunda, bakiye beş yıl boyunca emanet bir hesapta tutulacak. Eğer bu süre içinde talep edilmezse, para Hazine'ye devredilecek.