Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Yedikule Hisarı'nda açık havada "Venedik'te Cinayet" gösterimi yapıldı; izleyiciler tarihi atmosferde sinema keyfi yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:03
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi

Yedikule Hisarı'nda "Venedik'te Cinayet" Açık Hava Gösterimi

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde tarihi mekânda sinema akşamı

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde, tarihi Yedikule Hisarı'nda açık havada "Venedik'te Cinayet" filmi gösterildi. Dev ekranda yapılan gösterim, tarihi atmosferle sinema keyfini bir araya getirerek izleyicilere farklı bir deneyim sundu.

İzleyicilerden yorumlar

Akademisyen Senem Bilici, AA muhabirine etkinliği çok güzel bulduğunu söyleyerek: "Öncelikle Instagram'dan duydum. Fatih Belediyesi'nin Instagram sayfasını takip ediyordum. O sayede etkinliklerden yararlanıyorum. Birisi de bu açık hava sinema etkinliği." dedi.

Bilici, etkinliğe erken geldiğini ve ön sıraları kapmak için sıra olduğunu belirterek: "Venedik'e bayılırım. Daha önce gitmiştim. Filmde gezdiğim yerlerden bazı kesitler bulabileceğimi düşünüyorum. Bir de 2023 yapımı ödüllü filmlerden biriymiş. Daha önce izlemediğim için de bu filmi seçtim. 2 saat önce geldim. Hemen en önü kapmak için sıraya girdim. Güzel bir etkinlik. Böyle etkinliklerde daha fazla filmlerin olmasını, daha fazla katılım olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Deniz Kurç ise mekan ve ambiyansı överek: "Ben çok beğendim burayı. Gerçekten hayal ettiğimden daha güzelmiş. Ortam çok tatlı. Biraz erken geldik. Güzel, rahat bir yer bulabildik. Kafesi falan da var. Ben çok sevdim. Film başlamadan önce biraz gezdik. Hafta sonu daha detaylı gezmek için gelmeye karar verdik." diye konuştu.

Kurç, filmin Agatha Christie'nin kitabından uyarlandığını ve kitabı okuduğunu belirterek: "Filmini de çok az hatırlıyorum. Yedikule Hisarı'nda restorasyon çok güzel olmuş. Hem gizemli bir film hem tarihi atmosfer, ikisi bir arada çok güzel olmuş. Çok beğendim." dedi.

Sigortacı Murat Eryılmaz ise etkinliği ailece izlediklerini anlatarak: "Bizim için güzel oldu. Bilete harcayacağımız parayı yiyeceklere harcadık." Eryılmaz, annesi, kardeşi ve nişanlısıyla izlediğini, daha önce "Av Mevsimi" filmini de burada izlediklerini söyledi. "Hafta içi olduğundan çok fazla gezme şansımız olmadı. Herkese tavsiye ederim. En geç saat 19.00 gibi burada olmak gerekiyor. Çünkü doluyor. Arabayla biraz daha erken gelinmesi gerekiyor." dedi.

Gelecek gösterimler ve bilgi

Yedikule Hisarı'ndaki bir sonraki film gösterimi "Jumanji: Vahşi Orman" ile perşembe günü yapılacak. Etkinliklere dair detaylı bilgiye www.fatih.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

