Yedisu'da Arıcılara Arı Hastalıkları ve Koloni Yönetimi Semineri

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği, Yedisu'da arı hastalıklarıyla mücadele ve koloni yönetimi üzerine uzmanlarca seminer düzenledi; erken teşhis ve kış önlemleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:12
Yedisu'da Arıcılara Arı Hastalıkları ve Koloni Yönetimi Semineri

Yedisu'da Arıcılara Arı Hastalıkları ve Koloni Yönetimi Semineri

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Yedisu ilçesinde düzenlenen eğitimde, arı hastalıklarıyla mücadele ve koloni yönetimi kapsamlı şekilde ele alındı.

Eğitimin içeriği

Alanında uzman konuşmacılar, arıcıları bilinçlendirmek amacıyla arı hastalıklarının erken tespiti için dikkat edilmesi gereken belirtiler ve doğru teşhis yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Seminerde doğal ve ruhsatlı ilaçlarla uygulanabilecek mücadele yöntemleri detaylı biçimde aktarıldı. Ayrıca doğru besleme ve koloni yönetimi stratejileri ile kış aylarında arı ölümlerini en aza indirme ve verimliliği artırma önlemleri vurgulandı.

Konuşmacılar, arıcıların pratik uygulamalarda dikkat etmesi gereken noktaları paylaşarak katılımcıları bilgilendirdi.

BİNGÖL ARICILAR BİRLİĞİ’NDEN ARICILIK SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ EĞİTİM

BİNGÖL ARICILAR BİRLİĞİ’NDEN ARICILIK SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ EĞİTİM

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
2
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Iğdır’da Jandarma Personeline Kaçak Avcılıkla Mücadele Eğitimi
5
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
6
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
7
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek