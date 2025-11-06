Yedisu'da Arıcılara Arı Hastalıkları ve Koloni Yönetimi Semineri

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Yedisu ilçesinde düzenlenen eğitimde, arı hastalıklarıyla mücadele ve koloni yönetimi kapsamlı şekilde ele alındı.

Eğitimin içeriği

Alanında uzman konuşmacılar, arıcıları bilinçlendirmek amacıyla arı hastalıklarının erken tespiti için dikkat edilmesi gereken belirtiler ve doğru teşhis yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Seminerde doğal ve ruhsatlı ilaçlarla uygulanabilecek mücadele yöntemleri detaylı biçimde aktarıldı. Ayrıca doğru besleme ve koloni yönetimi stratejileri ile kış aylarında arı ölümlerini en aza indirme ve verimliliği artırma önlemleri vurgulandı.

Konuşmacılar, arıcıların pratik uygulamalarda dikkat etmesi gereken noktaları paylaşarak katılımcıları bilgilendirdi.

