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Yemen'de Husiler Amerika'ya Ait SİHA'yı Düşürdü

Husilerin ABD'ye ait bir MQ-9 SİHA'sını düşürdüğü belirtildi. Aden Körfezi'nde Groton gemisi de balistik füzeyle hedef alındı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:52
Yemen'de Husiler Amerika'ya Ait SİHA'yı Düşürdü

Husiler, ABD'ye Ait SİHA'yı Düşürdüklerini İddia Etti

Yemen'de İran destekli Husi grubu, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde bir ABD silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdüğünü açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, düşen SİHA'nın MQ-9 modeli olduğunu ve hain saldırı görevi ile bölgedeki operasyona katıldığını duyurdu.

Aden Körfezi'nde Gemilere Saldırılar

Seri, ayrıca, Aden Körfezi'nde bulunan Groton isimli geminin de Husiler tarafından balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi. Geminin, 8 Nisan'da uygulanan giriş yasağını ihlal ettiğini vurguladı.

Askeri Operasyonların Devamı

Seri, Groton gemisinin sahibi hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırılar ve abluka duruncaya kadar askeri operasyonlarımızı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Husilerin Kızıldeniz'deki Eylemleri

Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yanıt olarak 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarında İsrailli ticari gemilere el koyma ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleme eylemlerine girişti. Bu durum, birçok denizcilik şirketinin Kızıldeniz'deki faaliyetlerini durdurmasına yol açtı.

ABD'nin Uluslararası Tepkisi

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehdit altında olduğu belirterek, Husi güçlerine karşı 18 Aralık 2023'te bir uluslararası deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrol altındaki bölgelere gerçekleştirdikleri saldırıların ardından Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.

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