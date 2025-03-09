Yemen'de Kadın Girişimciden Devrim Niteliğinde Telefon Tamir Atölyesi

Yemenli genç kadın girişimci Esma el-Himyeri, kadınların hizmet sunduğu ülkesindeki ilk telefon tamir atölyesini açtı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:14
Yemen'de Kadın Girişimciden Devrim Niteliğinde Telefon Tamir Atölyesi

Yemenli Kadın Girişimci Esma el-Himyeri'den Öncü Adım

Yemenli girişimci Esma el-Himyeri, iki yıl önce telefon tamiri alanında öncülük ederek kadın teknisyenlerin hizmet sunduğu ilk atölyeyi açtı. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nde onun hikayesi, Yemenli kadınların zorluklara rağmen süren mücadelesine ilham veriyor.

Projeye Nasıl Başladı?

22 yaşındaki Himyeri, başkent Sana'da açtığı "Lady Store" adlı atölyesi için bir özel enstitüde cep telefonu tamiri ve yazılımı eğitimi aldı. Ailesine ait bir telefonun bozulması, kadın teknisyenler arayışına girmesine neden oldu, ancak tüm tamirhanelerde yalnızca erkeklerin çalıştığını gördü.

Bu durum, babasıyla birlikte kadınlara özel bir telefon tamir atölyesi kurma fikrini doğurdu. Himyeri, başlangıçta aile, komşu ve arkadaşları için telefon tamir ettiğini belirterek, yeterli deneyimi kazandıktan sonra iş yerini açtıklarını söyledi.

Verdiği Hizmetler

Himyeri, cep telefonlarının tüm tamirlerini gerçekleştirdiklerini, ekran değişimi, yazılım onarımı ve uygulamalardaki sorunları giderdiklerini ifade etti. Ayrıca, talebe göre rekabetçi fiyatlarla cep telefonu temini de sağlıyorlar.

İşletme, sadece kadınlara değil, erkek müşterilerine de, aile verilerini koruma konusunda güvenli bir alternatif sunuyor.

Sosyal Medyada Hedef Genişletmek

Himyeri, işini sosyal medya platformları üzerinden tanıttığını ve insanların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Gelecek hedefleri arasında, Yemenli kadınlar için cep telefonu tamirinde ilk tercih edilen adres olmayı ve kadınların gizliliğine odaklanarak güvenilir bir hizmet sunmayı planlıyor.

Ailenin Desteği Motivasyon Kaynağı

Esma, ailesinin bu projeyi gerçekleştirmeleri adına sağladığı desteğin en büyük motivasyon kaynakları olduğunu söyledi. Hayallerini gerçekleştirmeleri için kendilerini sürekli teşvik ettiklerini belirten Himyeri, Yemen’in farklı bölgelerinde benzer mağazalar açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Müşterilerden Gelen Güven Dolu Geri Bildirim

Yemen’deki muhafazakâr toplum yapısı nedeniyle, elektronik cihazlardaki özel bilgilerin korunması oldukça önemli. Lady Store’un müşterilerinden Sundus Neccar, bu projeyi duyduğunda çok heyecanlandığını ifade etti. Kadınların işlettiği bir tamirhane olmasının güven verici olduğunu vurguladı.

Neccar, geçmişte tamir sırasında dükkanda uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Artık telefonumuzu güvenle bırakıp işimize devam edebiliyoruz."

Umutsuzlukta Umut

Yemen, yaklaşık on yıldır süren savaş nedeniyle birçok sektörde ciddi sıkıntılar yaşıyor ve Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birine sahne oluyor. Buna rağmen, Yemenli kadınlar girişimcilik ruhunu koruyarak zor şartlara rağmen umut dolu projelere imza atmaya devam ediyor.

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