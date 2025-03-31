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Yemen'deki Husiler, ABD'nin Hudeyde'ye Hava Saldırılarını Duyurdu

Husiler, ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği 2 hava saldırısını duyurdu. Halen can kaybı ve hasar bilgisi yok.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:36
Yemen'deki Husiler, ABD'nin Hudeyde'ye Hava Saldırılarını Duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde kentine iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalı, ABD savaş uçaklarının Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası'na yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Henüz hasar veya can kaybı hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, ABD'den bu iddialara dair açıklama gelmedi.

Yemen'e Uygulanan Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi halde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Husilerin Cevabı

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını söyleyerek, saldırılarının sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı şehirlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin yaşamını yitirdiğini, 107 kişinin ise yaralandığını iddia etti.

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