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Yemen'deki Sel Felaketi: BM'den 65 Bin Kişiye Yardım

BM, Yemen'de sellerden etkilenen 65 bin kişiye yardım ulaştırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:41
Yemen'deki Sel Felaketi: BM'den 65 Bin Kişiye Yardım

BM'den Yemen'deki Sel Felaketi İçin Yardım

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU (UNFPA), Yemen'de ağustos ayının başından itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle yaklaşık 65 bin kişiye yardım ulaştırdığını duyurdu.

Yardımın Detayları

UNFPA, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı bir açıklamada, yardımın ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonunun (CERF) katkıları ile sağlandığını bildirdi.

Felaketin Etkileri

Yemen'de ağustos ayından bu yana süren yoğun yağışlar, birçok kişinin ölümüne ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller dahil olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine sebep oldu. Son verilere göre, bu felaket sonucunda yaklaşık 190 kişi hayatını kaybetti.

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