Yemen'den fırlatılan füze İsrail'de birçok kentte alarm çaldırdı

Hudeyde’ye düzenlenen saldırı sonrası Husilerce fırlatılan füze Tel Aviv başta olmak üzere birçok yerde alarmı tetikledi; ordu füzenin önlendiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 19:12
Yemen'den fırlatılan füze İsrail'de birçok kentte alarm çaldırdı

Yemen'den fırlatılan füze İsrail'de birçok kentte alarm çaldırdı

Gelişmeler ve güvenlik önlemleri

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'den bir füze fırlatıldığı tespit edildi ve bunun üzerine birçok bölgede alarm sistemleri devreye girdi.

Alarmlar Tel Aviv başta olmak üzere çok sayıda kentte çalarken, ordunun ilanına göre söz konusu füze hava savunma sistemleri tarafından önlendiği ileri sürüldü.

Olay, öğle saatlerinde İsrail ordusu'nun Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği hava saldırısının hemen ardından yaşandı. Saldırıda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, 18 Mart'ta ateşkesi bozduğu ve Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlattığı gerekçesiyle zaman zaman İsrail'e doğru füze ateşliyor. Bu füzeler, İsrail'de hava trafiğinin aksamasına da neden oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Türk Kızılay, Ürdün Üzerinden Gazze'ye Yardım Sevkiyatı
3
Petro'dan Trump'a Tepki: Venezuela'dan Gelen Botun Vurulması 'Cinayet'
4
Motosiklet Eğitmeninden 'Can Kurtaran' Trafik Uyarıları
5
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 39 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi
6
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 100'ü aştı
7
AK Parti'li Yalçın Bitlis'te STK'larla: 'Terörsüz Türkiye' hedefi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa