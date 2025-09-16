Yemen'den fırlatılan füze İsrail'de birçok kentte alarm çaldırdı

Gelişmeler ve güvenlik önlemleri

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'den bir füze fırlatıldığı tespit edildi ve bunun üzerine birçok bölgede alarm sistemleri devreye girdi.

Alarmlar Tel Aviv başta olmak üzere çok sayıda kentte çalarken, ordunun ilanına göre söz konusu füze hava savunma sistemleri tarafından önlendiği ileri sürüldü.

Olay, öğle saatlerinde İsrail ordusu'nun Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği hava saldırısının hemen ardından yaşandı. Saldırıda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, 18 Mart'ta ateşkesi bozduğu ve Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlattığı gerekçesiyle zaman zaman İsrail'e doğru füze ateşliyor. Bu füzeler, İsrail'de hava trafiğinin aksamasına da neden oluyor.