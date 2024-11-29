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Yemen Husileri, Gazze'ye Destek Verdiğini Açıkladı

Husiler, Gazze'ye desteklerini sürdürdüklerini ve İsrail'e yönelik operasyonların devam ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 00:55
Yemen Husileri, Gazze'ye Destek Verdiğini Açıkladı

Husiler'den Gazze'ye Destek Mesajı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılara karşı destek verdiklerini ve operasyonlarını sürdürdüklerini açıkladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yaptığı konuşmada, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes sonrası durumu değerlendirdi. Husi, "Gazze'deki Filistin halkını destekleyen Yemen Cephesi'nin (Husiler) İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla operasyonları devam ediyor," dedi.

Saldırıların Etkileri

"Sürekli daha güçlü ve daha büyük şeyler yapmak için çabalıyoruz," diyen Husi, gerçekleştirdikleri saldırıların İsrail ve ABD üzerinde etkili olduğunu savundu.

Kızıldeniz'deki Üst Düzey Gerilim

Yemen'de, İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koyma eylemlerine başlamış ve bu gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemiştir.

Husilerin bu eylemleri, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına yol açmıştır.

Uluslararası Tepkiler

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikede olduğunu bildirerek, 18 Aralık 2023 tarihinde birkaç ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.

ABD ve İngiltere, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere yönelik saldırılar düzenlemesi üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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