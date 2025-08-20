DOLAR
Yemen'in Sana'sında Binlerce Öğrenci ve Akademisyen Gazze'ye Destek Gösterisi

Sana Üniversitesi'nde binlerce öğrenci ve akademisyen, Gazze'ye destek için yürüdü; İsrail'in politikaları ve gazetecilere yönelik saldırılar protesto edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 22:23
Sana Üniversitesi'nde düzenlenen yürüyüşte İsrail politikaları ve gazetecilere yönelik saldırılar protesto edildi

Yemen'in başkenti Sana'da, binlerce öğrenci ve akademisyen Gazze'ye destek vermek amacıyla geniş katılımlı bir yürüyüş düzenledi. AA muhabirinin aktardığına göre eylem Sana Üniversitesi önünden başladı.

Gösteride İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü "soykırım ve aç bırakma politikalarını" kınayan sloganlar atıldı. Katılımcılar ayrıca İsrail'in gazetecileri hedef almasını da sert biçimde eleştirdi.

Slogan olarak "Peygamberin izindeyiz ve Siyonistlerin ve uzantılarının komplolarına rağmen, Gazze'yi destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Göstericiler, pankartlarına kırmızı renkle "Gazetecilerin hedef alınmasını kınıyoruz" yazdı.

Gösteriyi düzenleyenler tarafından yapılan açıklamada, "Siyonistlerin saldırganlığı, Mescid-i Aksa'da veya Gazze'de durmayacak, çünkü tüm Filistin halkı Büyük İsrail adı altında hedef alınıyor." denildi. Ayrıca açıklamada "Gazze ve Filistin ilk savunma hattıdır" çağrısı yapıldı.

Yemenli öğrenciler, açıklamalarında tüm Arap ülkeleri ve İslam dünyası halklarından Gazze'deki Filistin halkının yanında durmalarını talep etti.

