Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

Denizli'de Emlak Vergisi Vurgunu!

Emlak vergileri için alınan son kararlar, Denizli'de büyük bir infiale neden oldu. Bakanlığın tavsiye niteliğindeki zam oranlarını katbekat aşarak, Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri %1000'lere varan artışlar gerçekleştirdi.

Büyük Tepki ve Ekonomik Zorluklar

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar, muhtarlıklarda ve e-Devlet'te görülen yeni emlak vergisi rakamları karşısında şok yaşadı. Sosyal medyada patlak veren tepki dalgası, fahiş zamların geri çekilmesi için çağrılarla büyüyor.

Rayiç Bedel Takdir Komisyonu'nun Kararları

Merkezi Rayiç Bedel Takdir Komisyonu, 2026-2030 dönemini kapsayan 4 yıllık rayiç bedel artış oranlarını belirlemek üzere kuruldu. Ancak, belirlenen oranların yetersiz bulunması nedeniyle bazı belediyeler itirazda bulundu. Komisyonun %400'lük artışı makul bulmasına rağmen, Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri özel komisyonlarla astronomik zamlar yaptı.

Emlak Vergisinde Şok Artışlar

Yeni askıya çıkan listeye göre, özellikle Merkezefendi ve Pamukkale'deki bazı mahallelerde emlak vergisi, 2025'te 2.000 TL iken 2026'da tam 20.000 TL'ye fırladı. Bazı bölgelerde bu artış %2000'lere kadar ulaştı. Üstelik Pamukkale Belediyesi'nin Çamlık bölgesinde belirlediği 75.000 TL'lik metrekare rayiç bedeli ve Merkezefendi'nin Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 130.000 TL'lik oran, "pes" dedirtti.

Diğer Belediyeler Ne Yapacak?

Partili Babadağ, Çameli, Baklan ve Yeniden Refah Partisi’nin Beyağaç belediyeleri, Merkezi Komisyonun belirlediği makul oranlara uyarken, dikkatlerin sadece Merkezefendi ve Pamukkale'ye çevrilmesine neden oldu. Bu olağanüstü zamların neden bu iki belediyeden geldiği merak konusu oldu.