DOLAR
40,59 0%
EURO
46,43 -0,11%
ALTIN
4.309,67 -0,92%
BITCOIN
4.816.039,1 -1,35%

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

CHP'nin yönetimindeki Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri, emlak vergisine devasa zamlar yaparak %1000 artış kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 15:20
Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

Denizli'de Emlak Vergisi Vurgunu!

Emlak vergileri için alınan son kararlar, Denizli'de büyük bir infiale neden oldu. Bakanlığın tavsiye niteliğindeki zam oranlarını katbekat aşarak, Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri %1000'lere varan artışlar gerçekleştirdi.

Büyük Tepki ve Ekonomik Zorluklar

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar, muhtarlıklarda ve e-Devlet'te görülen yeni emlak vergisi rakamları karşısında şok yaşadı. Sosyal medyada patlak veren tepki dalgası, fahiş zamların geri çekilmesi için çağrılarla büyüyor.

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

Rayiç Bedel Takdir Komisyonu'nun Kararları

Merkezi Rayiç Bedel Takdir Komisyonu, 2026-2030 dönemini kapsayan 4 yıllık rayiç bedel artış oranlarını belirlemek üzere kuruldu. Ancak, belirlenen oranların yetersiz bulunması nedeniyle bazı belediyeler itirazda bulundu. Komisyonun %400'lük artışı makul bulmasına rağmen, Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri özel komisyonlarla astronomik zamlar yaptı.

Emlak Vergisinde Şok Artışlar

Yeni askıya çıkan listeye göre, özellikle Merkezefendi ve Pamukkale'deki bazı mahallelerde emlak vergisi, 2025'te 2.000 TL iken 2026'da tam 20.000 TL'ye fırladı. Bazı bölgelerde bu artış %2000'lere kadar ulaştı. Üstelik Pamukkale Belediyesi'nin Çamlık bölgesinde belirlediği 75.000 TL'lik metrekare rayiç bedeli ve Merkezefendi'nin Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 130.000 TL'lik oran, "pes" dedirtti.

Diğer Belediyeler Ne Yapacak?

Partili Babadağ, Çameli, Baklan ve Yeniden Refah Partisi’nin Beyağaç belediyeleri, Merkezi Komisyonun belirlediği makul oranlara uyarken, dikkatlerin sadece Merkezefendi ve Pamukkale'ye çevrilmesine neden oldu. Bu olağanüstü zamların neden bu iki belediyeden geldiği merak konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor
2
Uzlaştırma Yöntemi ile 1.7 Milyondan Fazla Dosyada Çözüm Sağlandı
3
Uysal'dan Babacan'a Ziyaret: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Konuşuldu
4
Konya'dan Filistin'e Destek: Öğrencilerden Anlamlı Açıklama
5
Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor
6
ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Namazı Kılındı
7
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam