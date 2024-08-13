Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yeni Araştırma: OLAH Enzimi Solunum Yolu Hastalıklarını Zorlu Geçirenlerde Yüksek Seviyede Bulunabilir

Yeni bir araştırma, OLAH enziminin solunum yolu hastalıklarını ağır geçirenlerde yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:18
Yeni Araştırma: OLAH Enzimi Solunum Yolu Hastalıklarını Zorlu Geçirenlerde Yüksek Seviyede Bulunabilir

OLAH Enziminin Önemi Üzerine Yeni Bulgular

Avustralya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, yaygın solunum yolu hastalıklarından şiddetle etkilenen veya bu hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiren bireylerde, yağ asidi üretiminde belirleyici bir rol oynayan "OLAH" enziminin seviyelerinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın Detayları

Bu çalışma, Cell dergisinde yayımlandı ve araştırmalar, özellikle ağır mevsimsel grip, Kovid-19 ve solunum sinsityal virüsü (RSV) geçiren hastalar üzerine yoğunlaştı. Sonuçlar, bu hastalıkları zor bir şekilde atlatan veya hayatını kaybeden kişilerin, hastalığı daha hafif geçirenlere esasında OLAH enziminin daha yüksek düzeylerde bulunduğunu göstermektedir.

Uzman Görüşleri

Çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Katherine Kedzierska, "Her insanda düşük miktarda OLAH enzimi var, ancak solunum yolu hastalıklarını şiddetli geçiren bireylerde OLAH düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu gözlemledik. Bu durum, sağlıklı bireylerde ve hafif hastalığı olan kişilerde ise çok daha düşük seviyelerde. Bu bulgular, neden bazı kişilerin bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu anlamamızda önemli bir adım olabilir," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak