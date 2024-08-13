Yeni Araştırma: OLAH Enzimi Solunum Yolu Hastalıklarını Zorlu Geçirenlerde Yüksek Seviyede Bulunabilir

OLAH Enziminin Önemi Üzerine Yeni Bulgular

Avustralya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, yaygın solunum yolu hastalıklarından şiddetle etkilenen veya bu hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiren bireylerde, yağ asidi üretiminde belirleyici bir rol oynayan "OLAH" enziminin seviyelerinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın Detayları

Bu çalışma, Cell dergisinde yayımlandı ve araştırmalar, özellikle ağır mevsimsel grip, Kovid-19 ve solunum sinsityal virüsü (RSV) geçiren hastalar üzerine yoğunlaştı. Sonuçlar, bu hastalıkları zor bir şekilde atlatan veya hayatını kaybeden kişilerin, hastalığı daha hafif geçirenlere esasında OLAH enziminin daha yüksek düzeylerde bulunduğunu göstermektedir.

Uzman Görüşleri

Çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Katherine Kedzierska, "Her insanda düşük miktarda OLAH enzimi var, ancak solunum yolu hastalıklarını şiddetli geçiren bireylerde OLAH düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu gözlemledik. Bu durum, sağlıklı bireylerde ve hafif hastalığı olan kişilerde ise çok daha düşük seviyelerde. Bu bulgular, neden bazı kişilerin bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız olduğunu anlamamızda önemli bir adım olabilir," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.