Yeni Delhi, Dünya'nın En Kirli Hava Kalitesine Sahip Şehri Oldu

Yeni Delhi'deki Hava Kirliliği Durumu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, bu sabah yapılan ölçümlere göre, dünya genelinde en kirli hava kalitesine sahip şehir olarak kaydedildi. Bu durum, dün kutlanan Diwali Festivali'nin ardından duman ve havai fişek kullanımının artmasıyla kendini gösterdi.

PM 2,5 Oranı Rekor Seviyelere Ulaştı

Hava Kalitesi ve Hava Tahmini Araştırma Sistemi (SAFAR) tarafından sağlanan verilere göre, başkentteki PM 2,5 oranı, belirli bölgelerde her metreküp için 900 mikrogram seviyesine yaklaştı. Bu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen üst sınır olan değerin 23 katı daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Kış Aylarında Süregelen Hava Kirliliği Sorunu

Yeni Delhi, kış aylarında sıklıkla yoğun bir sis ile kaplanıyor. Bu duruma neden olan faktörler arasında duman, toz, düşük rüzgar hızı, araç emisyonları ve anız yakma yer alıyor. Ayrıca, her yıl ekim ile ocak ayları arasında hava kirliliği, işlerin aksamasına, okulların ve ofislerin kapatılmasına neden oluyor.

Ani Hava Kirliliğine Karşı Alınan Önlemler

Hava kirliliğiyle mücadele adına başlatılan "Aşamalı Mücadele Eylem Planı (GRAP)" çerçevesinde, kömür, odun ve acil durumlar hariç dizel jeneratör kullanımı yasaklandı. Yeni Delhililer, toplu taşıma kullanımı konusunda teşvik edilirken, festivallerde havai fişek ve maytap gibi ürünlerin satışı her ne kadar yasak olsa da bu ürünlerin diğer şehirlerden tedarik edilmesi engellenemiyor.

Çiftçiler, anız yakma uygulamalarının alternatiflerini oluşturabilmek için finansal ve teknik destek talep ediyorlar. Bu sorun, hava kirliliğinin artmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.