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Yeni Eğitim Dönemi: Türkiye'de Okul Altyapısı ve Eğitim İçeriği Gelişiyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'daki okul açılışında eğitim kalitesini artırmaya odaklandıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:05
Yeni Eğitim Dönemi: Türkiye'de Okul Altyapısı ve Eğitim İçeriği Gelişiyor

Elazığ'da Eğitime Yeni Bir Soluk

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, okulların fiziki ve teknolojik altyapısının tamamlandığını belirterek, "Artık eğitim öğretim süreçlerinin içeriğini dünya standartlarına getirmeye odaklandık" dedi.

Hayırsever İş İnsanları ile İşbirliği

Açılışta, okulu yaptıran hayırsever eğitimci İbrahim Taşel ile geçmişte yaptıkları işbirliklerine değinen Tekin, 2013 yılına vurgu yaparak, o dönemde dershanelerin dönüşüm sürecine katkı sağladığını ifade etti. Tekin, şu sözlere yer verdi:

"O yıllarda, Türkiye'deki okulların fiziksel yapısını ve öğretim kalitesini artırmak için çalışmalar yürütüyorduk. İbrahim Taşel gibi destekçilerimizle bu süreci daha da hızlandırdık."

İbrahim Taşel Ortaokulu'nun inşaat kalitesine de dikkat çeken Tekin, günümüzdeki okulların standartlarının geçmişe göre büyük bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

Yeni Müfredat ile Eğitime Yön Veriyoruz

Fiziki kapasitenin yanı sıra teknolojik altyapının da güçlendirildiğini belirten Tekin, 625 bin derslikte etkileşimli tahtalar bulunduğunu ve EBA gibi eğitim içerik ağlarına erişim imkanı sağlandığını açıkladı. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Müfredatımıza, dünya genelindeki en iyi uygulamaları entegre ettik. Amacımız, çocuklarımızın gereksiz bilgi yükü taşımadan, vatansever bireyler olarak yetişmelerini sağlamak."

Programa Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile üniversite rektörleri de katıldı.

Etkinliğin ardından Bakan Tekin, Elazığ Belediyesi Masalmatik Evi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu açılışı törenine katıldı.

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