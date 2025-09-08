Yeni eğitim-öğretim yılı Samsun ve çevre illerde törenlerle başladı

Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle törenler düzenlendi. Açılış etkinliklerinde yetkililer konuştu, öğrencilerle etkinlikler gerçekleştirildi ve fidan dikimi ile yeni dönem kutlandı.

Samsun

Atakum Şehit Fikret Özer İlkokulunda gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar yeni dönemin öğretmen, öğrenci ve veliler için hayırlı olmasını diledi. Programa Vali Sayın Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ve veliler katıldı. Tören, halk oyunları gösterisinin ardından okul bahçesinde öğrencilere fidan dağıtımı ve dikimi ile sona erdi.

Amasya

Plevne Ortaokulunda düzenlenen törene Vali Önder Bakan, protokol üyeleri ve diğer ilgililer katıldı. Vali Bakan, yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarı temennisinde bulundu. Haberde yer alan verilere göre, Amasya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 51.414 öğrenci eğitim görecek. (Törene ilişkin bir başka metinde Amasya için 2024-2025 yılı başlangıcı da belirtilmiştir.)

Sinop

Sinop'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 159 okulda 32 bin öğrenci ders başı yaptı. TOBB Gelincik Ortaokulunda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının il genelinde sorunsuz başladığını söyledi. Özarslan, öğretmen, öğrenci ve idarecilere yeni dönemde başarılar dileyip sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Tokat

Tokat Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştü. Kır yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve öğrencilerle birlikte okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.

Çankırı

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yazılı açıklamasında il genelinde 26.368 öğrenci, 1.844 öğretmen ve 715 çalışan ile yeni eğitim-öğretim yılına başlandığını ifade etti.

Kastamonu

Kastamonu'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Ali Fuat Darende İlkokulunda düzenlenen törenle başladı. Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve müzikli gösteriler sunuldu. Vali Meftun Dallı, yeni dönemin Kastamonu ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti; ilk dersin "yeşil vatan" konusuna ayrılmasının önemine dikkat çekerek çocukların orman yangınları konusunda bilinçli yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de yeni dönemin ilk ders zilini çalmanın heyecanını paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, her eğitim öğretim yılının Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Törende birinci sınıfa başlayan 249 öğrenci için fidan dikimi yapıldı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci, kurum müdürleri ve veliler katıldı.