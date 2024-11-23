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Yeni Kamu Binalarında Yeşil Sertifika Zorunluluğu Geliyor

Yeni kamu binalarında Yeşil Sertifika (YeS-TR) uygulaması, 2026'dan itibaren zorunlu hale getiriliyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:31
Yeni Kamu Binalarında Yeşil Sertifika Zorunluluğu Geliyor

Yeşil Sertifika Uygulaması ile Sürdürülebilir Binalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olacak olan yeni kamu binalarında Yeşil Sertifika (YeS-TR) uygulamasının zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Aslan, bu açıklamayı Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'nde yaptı. “Sıfırın İnşası: İnsanca Yaşam” temasıyla düzenlenen zirvede, çevresel sorunların sürdürülebilir ve yeşil binaların önemini artırdığını vurguladı.

Enerji Verimliliği ve Tasarruf

YeS-TR ile birlikte, her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek kamu binalarının enerji verimliliği sağlanacak. Aslan, bu uygulama sayesinde yılda yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu elde edileceğini belirtti. Bu tasarruf, Keban Barajı'nın bir ayda ürettiği elektriğe eşdeğer olacak.

Ayrıca, 50 milyon kilogram karbondioksit azaltımı sağlanacak ve bu, 8 dönüm orman yutağına eşdeğer bir etki yaratacak.

Altyapı ve Malzeme Denetimi

Aslan, mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olmasının teşvik edileceğini, böylece binaların enerji verimliliğinin artırılacağını ifade etti. Ayrıca, yapı malzemelerinin denetimi için ülke genelinde birleşik bir sürecin başlayacağını duyurdu.

Dijital Dönüşüm Çalışmaları

İnşaat sektöründe dijital dönüşümü sağlamak amacıyla Ulusal BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) entegrasyonu üzerine çalışmaların başlatılacağını belirten Aslan, mimar ve mühendislerin etkinliğini artırmak için 28 Kasım'da bir çalıtayı yapılacağını duyurdu.

Yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çevre dostu projelerin teşvik edilmesi için atılan bu adımlar, geleceğin sürdürülebilir şehirlerinin inşasında önemli bir rol oynayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Çevre...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneğinin (ÇEDBİK) düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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