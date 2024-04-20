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Yeni karar Resmi Gazete’de: Cemevlerinin aydınlatma giderlerini Bakanlık karşılayacak

Cemevleri ile ilgili alınan yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre, cemevlerinin aydınlatma masrafları, artık Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi ile karşılanacak.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:55
Yeni karar Resmi Gazete’de: Cemevlerinin aydınlatma giderlerini Bakanlık karşılayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Bununla birlikte, cemevinin aydınlatma amaçlı enerji tüketimi ile diğer amaçlara yönelik enerji tüketiminin ayrılabilmesi için sayaçlarda gerekli düzenlemenin yapılması ise zorunlu tutulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden, cemevleri için yalnızca aydınlatma desteği verilecek. Diğer ihtiyaçlar için kullanılan elektrik tüketimi, destek kapsamında yer almayacak. Bu nedenle İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün teknik personelleri, cemevlerinin sayaçlarında kontrol işlemleri gerçekleştirecek. 

Ayrıca Cemevi dışında kalan ve ticari faaliyet göstermekte olan bölümler de bu destek kapsamına dahil edilmeyecek.

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