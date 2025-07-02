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Yeni Nesil Meteoroloji Uydusu MTG-S1 Uzaya Fırlatıldı

Avrupa'nın yeni nesil meteoroloji uydusu MTG-S1, Cape Canaveral'den başarıyla uzaya gönderildi. Fırtınaların izlenmesi için devrim niteliğinde.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 01:26
Yeni Nesil Meteoroloji Uydusu MTG-S1 Uzaya Fırlatıldı

Avrupa'nın Yeni Meteoroloji Uydu İnovasyonu

Avrupa Uzay Ajansı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkenin iş birliğiyle geliştirilen Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1) uydusu, ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Fırlatma Töreni ve Katılımcılar

Fırlatma öncesinde, Türkiye saatiyle gece yarısında, uydunun işletilmesinden sorumlu Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) tarafından Almanya'nın Darmstadt kentindeki merkezde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve EUMETSAT'a üye 30 ülkenin meteoroloji genel müdürleri katıldı.

MTG-S1'in Önemi

MTG-S1, Meteosat Üçüncü Nesil Uydu Programı dahilinde geliştirilmiş olan 6 uydudan biri olup, 20 yıl süreyle hizmet verecek. Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu EUMETSAT, uydunun işletilmesini üstlenmektedir.

Yeni Teknolojik Özelliklerle Fırtınaların İzlenmesi

MTG-S1, sahip olduğu hiperspektral kızılötesi sonda teknolojisi sayesinde, atmosferdeki sıcaklık ve nem profilini yüksek çözünürlükte ölçebilecek. Bu teknoloji, konvektif fırtınaların tüm yaşam döngüsünü uzaydan izleme olanağı sunacak.

Erken Uyarı Sistemleri ve İklim Krizi ile Mücadele

Uydunun devreye alınması, anlık ve kısa vadeli hava tahminlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak; sayısal hava tahmin modellerine destek verecek, erken uyarı sistemlerinin etkinliğini artıracak ve iklim krizine karşı hazırlık kapasitesini güçlendirecek.

Acil Durum Yönetimi için Kritik Bir Araç

Avrupa Uzay Ajansı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de desteklediği bu uydu, fırtınaların erken tespitine yardımcı olarak can kayıplarının azaltılması, zamanında müdahalelerde bulunulması ve toplumların afete karşı daha dirençli hale gelmesi için önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Avrupa'nın yeni nesil hava durumu uydusu Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1), ABD'nin Cape...

Avrupa'nın yeni nesil hava durumu uydusu Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1), ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden uzaya başarıyla fırlatıldı.

Avrupa'nın yeni nesil hava durumu uydusu Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1), ABD'nin Cape...

Avrupa'nın yeni nesil hava durumu uydusu Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1), ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden uzaya başarıyla fırlatıldı.

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