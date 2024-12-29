DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.344.191,67 -0,15%

Yeni Uygulama İle Şehit Gazi Hakları Dijitalleşiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Şehit Gazi Dijital Kart' uygulamasıyla şehit yakınları ve gazilere kolay seyahat imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:57
Yeni Uygulama İle Şehit Gazi Hakları Dijitalleşiyor

Şehit Gazi Dijital Kart Hayata Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat haklarını kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Şehit Gazi Dijital Kart' mobil uygulamasını tanıttı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz seyahat hakkını daha erişilebilir hale getirmek için yeni bir mobil uygulama geliştirdiklerini belirtti.

Dijital Uygulama ile Kolaylık Sağlanıyor

Uygulama, Türkiye genelinde fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, kullanıcıların toplu taşıma araçlarında güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, mobil cihazları üzerinden karekod okutabilir ve sistem otomatik olarak tanınarak ücretsiz seyahat hakkını kullanmalarına izin verir.

Özel Karekod ile Kimlik Doğrulama

Bakan Göktaş, mobil uygulama ile sadece ücretsiz seyahat imkanı sunulmadığını, aynı zamanda hak sahiplerinin e-Devlet aracılığıyla doğrulanabilen özel karekodlu kimlik belgesi oluşturabildiğini vurguladı. Bu belge, toplu taşıma ve diğer resmi işlemlerde hızlı ve güvenilir doğrulama sağlıyor.

Tek Noktadan Erişim İmkanı

Uygulamanın Google Play ve App Store üzerinden indirilebileceğini belirten Göktaş, platformun sadece seyahat imkanı sunmakla kalmayıp, hak sahiplerinin sosyal haklarına dair tüm bilgilere de ulaşabileceği çok yönlü bir hizmet olduğunu ifade etti.

Uygulama ile Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit yakınları ve gazilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, bu hakları genişletmeye ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meclis'e Yönelik Talepler Artıyor: Düğün Konvoyları Yasaklansın, Evli Çiftler Harçtan Muaf Tutulsun!
2
AK Parti'den İstanbul'a Güçlü Destek: Kabaktepe ve Özdemir Bir Arada
3
Avcılar'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı
4
AK Parti'li Aydemir, TBMM Genel Kurulu'na Bebeğiyle Katılmak İstiyor
5
Kanada'da Uçak İnişi Sırasında Alev Aldı
6
Yeni Uygulama İle Şehit Gazi Hakları Dijitalleşiyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'te Diplomasi Zirvesine İmza Attı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak