Yeni Uygulama İle Şehit Gazi Hakları Dijitalleşiyor

Şehit Gazi Dijital Kart Hayata Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat haklarını kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Şehit Gazi Dijital Kart' mobil uygulamasını tanıttı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz seyahat hakkını daha erişilebilir hale getirmek için yeni bir mobil uygulama geliştirdiklerini belirtti.

Dijital Uygulama ile Kolaylık Sağlanıyor

Uygulama, Türkiye genelinde fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, kullanıcıların toplu taşıma araçlarında güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, mobil cihazları üzerinden karekod okutabilir ve sistem otomatik olarak tanınarak ücretsiz seyahat hakkını kullanmalarına izin verir.

Özel Karekod ile Kimlik Doğrulama

Bakan Göktaş, mobil uygulama ile sadece ücretsiz seyahat imkanı sunulmadığını, aynı zamanda hak sahiplerinin e-Devlet aracılığıyla doğrulanabilen özel karekodlu kimlik belgesi oluşturabildiğini vurguladı. Bu belge, toplu taşıma ve diğer resmi işlemlerde hızlı ve güvenilir doğrulama sağlıyor.

Tek Noktadan Erişim İmkanı

Uygulamanın Google Play ve App Store üzerinden indirilebileceğini belirten Göktaş, platformun sadece seyahat imkanı sunmakla kalmayıp, hak sahiplerinin sosyal haklarına dair tüm bilgilere de ulaşabileceği çok yönlü bir hizmet olduğunu ifade etti.

Uygulama ile Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit yakınları ve gazilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, bu hakları genişletmeye ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.