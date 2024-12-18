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Yeni Yapay Zeka Yazılımı, İnmenin Gerçekleşme Zamanını 2 Kat Daha Doğru Belirliyor

Yeni yapay zeka yazılımı, inme geçiren hastaların beyin taramalarında inmenin zamanını 2 kat daha doğru belirleyebiliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 21:28
Yeni Yapay Zeka Yazılımı, İnmenin Gerçekleşme Zamanını 2 Kat Daha Doğru Belirliyor

Yeni Yapay Zeka Yazılımı, İnmenin Gerçekleşme Zamanını 2 Kat Daha Doğru Belirliyor

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yapay zeka yazılımı sayesinde inme geçiren hastaların beyin taramalarında inmenin ne zaman geçirildiğini ve tedavi edilip edilemeyeceğini normalden 2 kat daha doğru bir şekilde belirleyebildiklerini açıkladı.

İngiltere'deki Imperial College London, Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi ve İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka yazılımını, inme geçirme zamanı bilinen 800 hastanın beyin taraması üzerinde geliştirdi. Ayrıca, yazılımın etkisini yaklaşık 2 bin hastadan alınan verilerle test ettiler.

Yapay Zeka Modelinin Avantajları

Araştırmacıların bulguları, bu yazılımın standart görsel yöntemlere kıyasla inme geçirme zamanını belirlemede 2 kat daha doğru sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Yazılım, beyin taramasında ilgili alanı otomatik olarak çıkarmakta ve tanımlanan lezyonları analiz ederek inme geçirilen zamanı tahmin edebilmektedir.

Yeni yapay zeka yazılımı ile yapılan taramaların doku gibi ek özellikler içermesi ve lezyonlardaki varyasyonları hesaba katması, daha önce kullanılan tarama yöntemlerine göre daha iyi sonuçlar alındığını gösteriyor.

Erken Müdahalenin Önemi

Araştırmanın yazarlarından Dr. Paul Bentley, kan pıhtısının neden olduğu inmelerin çoğunda, hastanın inmenin gerçekleşmesinden sonraki 4,5 saatte hem tıbbi hem de cerrahi tedavi için uygun olduğunu belirtti. Bentley, standart tedavilerin sadece inme sonrası çok erken aşamalarda etkili olduğunu ve aksi takdirde ikincil hasara neden olabileceğini vurguladı.

Bentley ayrıca, "Bu bilgilerin parmaklarının ucunda olması, doktorların inme geçiren hastalarda hangi tedavilerin uygulanması gerektiği konusunda acil karar verebilmelerine yardımcı olacaktır," ifadesini kullandı. Araştırmacılar, yeni yapay zeka teknolojisi ile hastaların daha hızlı ve daha doğru şekilde tedavi edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, Nature Digital Medicine dergisinde yayımlandı.

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