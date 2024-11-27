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Yeni Yargı Düzenlemeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni yargı düzenlemeleri, boşanma süreci ve noterlik uygulamaları hakkında önemli değişiklikler getiriyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:50
Yeni Yargı Düzenlemeleri Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yargıya İlişkin Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Adalet sisteminde önemli değişikliklerin yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de resmen yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme, boşanma süreci, avukatlık stajı ve noterlik işlemleri gibi birçok alanda yenilikleri beraberinde getiriyor.

Boşanma Sürecinde Yeni Düzenlemeler

Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından, ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilmiştir. Bu, boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davaların reddinden sonra geçen 1 yıl içinde evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacağı anlamına geliyor. Eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya yargı kararı verilebilecek.

Avukatlık Stajı İçin Esneklik

Yeni düzenleme ile birlikte, adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, mahkemelerde staj yapabilme imkanına sahip olacak. Staj süresinde yıllık izin kullanma hakları da bulunacak. Ancak kamu görevlerini aksatmamak kaydıyla, çalışma saatleri ve izin süreleri yönetmelikle belirlenecek.

Noterlikte Değişiklikler

Noterlik Kanunu'ndaki değişiklikler arasında, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışma düzenlemesi, noterlik ücret tarifesinin her yıl ocak ayı başında belirlenmesi ve işlemlerin nakit veya kart ile tahsil edilmesi yer alıyor. Ayrıca, noterlerin vergi işlemleri için beyanname verme süreci sadeleştirilecektir.

Türk Medeni Kanunu'ndaki Değişiklikler

Türk Medeni Kanunu’nda yapılan bir diğer değişiklikle, adın değiştirilmesi hakkında nüfus siciline kayıt ve ilan edileceği belirtilmiştir. Bu ilan, mahkemenin verdiği kararın detaylarını içerecektir.

Devlet Üniversiteleri için Yeni İmkanlar

eyklemeli değişiklikle, devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek. Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, çeşitli eğitim programlarına katılabilecek ve bu kapsamda düzenlenecek sınavlara girebilecekler.

Yapılan düzenlemeler, Türkiye’deki yargı sisteminin işleyişine önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Bu değişikliklerin yargı süreçlerine hız kazandırması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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