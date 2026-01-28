Yeni Yılın İlk Ayında Diyabet Okulu Eğitimi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Yeni yılın ilk ayında düzenlenen diyabet okulu eğitimleri, diyabet hastaları ve hasta yakınlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda katılımcılara, hastane yönetimi ve diyabet eğitimcileri tarafından diyabet okulu diplomaları takdim edildi.

Eğitimin İçeriği

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen diyabet okulu eğitimlerinde; diyabetin tanımı, kan şekeri takibi, insülin ve ilaç kullanımı, beslenme ilkeleri, egzersizin önemi ile diyabetin yol açabileceği komplikasyonlardan korunma yolları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimler, diyabetli bireylerin hastalıklarını daha bilinçli yönetmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları hedefiyle planlandı.

Katılımcıların Değerlendirmesi

Eğitime katılan hasta ve hasta yakınları, eğitimlerin son derece faydalı olduğunu bildirerek, günlük yaşamda uygulayabilecekleri pratik bilgileri uzmanlardan öğrenme imkânı bulduklarını ifade etti.

