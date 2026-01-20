Eskişehir'de İlk Yarım Kat Kornea Nakliyle Adnan Metin Görmesini Yeniden Kazandı

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yarım kat kornea nakliyle 70 yaşındaki Adnan Metin'in sol gözü görmeye başladı.

Eskişehir'de İlk Yarım Kat Kornea Nakliyle Adnan Metin Görmesini Yeniden Kazandı

Eskişehir'de İlk Yarım Kat Kornea Nakli Başarısı

Yaklaşık 10 yıl önce katarakt ameliyatı sonrası sol gözü görmemeye başlayan 70 yaşındaki Adnan Metin, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde uygulanan yarım kat kornea nakli (kornea endotel nakli) ile sağlığına kavuştu. Nakledilen doku başarılı şekilde yerleşti ve vücut tarafından kabul edildi; takipler devam edecek.

Operasyon Detayları

Op. Dr. Burak Özkan, operasyonla ilgili şunları anlattı:

"Hastamız yaklaşık 10 yıl önce başka bir hastanede katarakt ameliyatı olmuş. Ameliyattan bir süre sonra, korneanın saydamlığını sağlayan ve ’endotel tabakası’ olarak adlandırılan hücrelerde yetmezlik gelişmiş. Bu durum hastada hem görme azalmasına hem de ağrılara yol açmış. Biz hastanemizde uzun zamandır tam kat kornea nakilleri gerçekleştirmekteyiz. Ancak bu hastamızda, yarım kat nakil yöntemi olarak bilinen kornea endotel naklini uyguladık. Çok şükür naklettiğimiz doku yerine başarılı bir şekilde yapıştı ve vücut tarafından kabul edildi. Bundan sonraki süreçte hastamızın takiplerine düzenli olarak devam edeceğiz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hastanemiz Göz Bankası’nda daha önce yalnızca tam kat kornea nakli yapılmaktaydı. Bu hastamızla birlikte ilk kez yarım kat kornea naklini başarıyla gerçekleştirmiş olduk"

Hastanın İfadeleri

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden gelen hasta Adnan Metin yaşadığı değişikliği şöyle anlattı:

"Yaklaşık 10 sene önce katarakt ameliyatı olmuştum. Fakat sol gözüm hiç görmüyordu. Sağı kapattığım zaman sol hiç görmüyordu. Sağ olsun, Burak hocam sayesinde şu anda sol gözüm net görüyor. Çok hafif bulanık da olsa net görüyor. Kendisine teşekkür ederim. Mesela televizyon seyredemiyordum. Sol gözüm tamamen kapalı olduğu için sağa da etkiliyordu. Yolda yürürken kafamı direğe çarptığım olmuştu. Sol tarafa baktığımda simsiyah gözüküyordu, şimdi ise net görüyorum."

