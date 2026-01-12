Bolu 2. Tugay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk görevine başladı
İlk resmi ziyaretini Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’a gerçekleştirdi
Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanlığı görevine başladı. Göreve başlayan komutan, ilk resmi ziyaretini Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a gerçekleştirdi.
Ziyarette, Bolu'nun huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretin sonunda Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Tuğgeneral Emrullah Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.
GÖREVE BAŞLAYAN BOLU 2. TUGAY VE GARNİZON KOMUTANI TUĞGENERAL EMRULLAH ÖZTÜRK, İLK ZİYARETİNİ BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN’A GERÇEKLEŞTİRDİ.