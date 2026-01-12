Bolu 2. Tugay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk görevine başladı

Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanlığına başladı; ilk ziyareti Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’a oldu, güvenlik ve iş birliği görüşüldü.