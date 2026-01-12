Bolu 2. Tugay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk görevine başladı

Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanlığına başladı; ilk ziyareti Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’a oldu, güvenlik ve iş birliği görüşüldü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:44
İlk resmi ziyaretini Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’a gerçekleştirdi

Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanlığı görevine başladı. Göreve başlayan komutan, ilk resmi ziyaretini Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a gerçekleştirdi.

Ziyarette, Bolu'nun huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Tuğgeneral Emrullah Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

