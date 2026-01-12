Başkan Kaya Hamitler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Hamitler Mahallesi’ndeki buluşmada mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Buluşmaya katılanlar

Toplantıya İncirliova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Tuncay Yıldızer, Arzular Mahallesi Muhtarı Ümit Özkan ve Erbeyli Mahallesi Muhtarı Tunç Aydın ile birlikte katılan Başkan Kaya, Hamitler Mahallesi Muhtarlığı Köy Konağı’nda vatandaşlarla sohbet etti.

Başkanın açıklaması

Başkan Kaya ziyaretle ilgili olarak, "Mahallemizin ihtiyaçlarına ilişkin mahalle sakinlerimizin görüş öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Hamitler Mahallesi Muhtarımız Ahmet Atar ve tüm vatandaşlarımıza bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

